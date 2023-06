Was er am liebsten isst, beantwortet Walter „Wädi“ Baumann im Profil. Foto: Bernd Schröder up-down up-down Er betrieb in Eutin Wädi‘s Grill Walter Baumann: Vom Schweizer Eisenbahner zum Foodtruck-Betreiber Von Bernd Schröder | 07.06.2023, 06:30 Uhr

Drei Jahre lang betrieb Walter Baumann in Eutin unter dem Namen „Wädi‘s Grill“ einen Foodtruck. Schon während seiner Zeit als Schweizer Eisenbahner arbeitete er in der Gastronomie, bediente dort auch schon mal große Stars. Im Profil-Fragebogen verrät er, was er an seinem Foodtruck geliebt hat.