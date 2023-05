Die Zahl der Briefwähler lag im Vorfeld der Kommunalwahl schon deutlich über der 2018. Foto: Constanze Emde up-down up-down Kommunalwahl Eutin 2023 Eutin: Wahlbeteiligung noch schwach - welche Ziele Parteien haben Von Constanze Emde | 14.05.2023, 12:28 Uhr

Die Kommunalwahl ist in vollem Gange, die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen vor Ort sei allerdings noch niedrig, sagt Gemeindewahlleiter Sven Radestock. Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht, kann hier nachlesen, für was die Eutiner Parteien und Wählergemeinschaft antritt.