Offiziell wird das Bürgermeisteramt der Stadt Eutin ehrenamtlich von Monika Obieray (Grüne) und Sascha Clasen (CDU) als Stellvertreter des Bürgermeisters ausgeübt. FOTO: oha up-down up-down Jaqueline Meyer die 7. Kandidatin Eutin wählt am 23. Oktober einen neuen Bürgermeister Von Michael Kuhr | 15.07.2022, 13:37 Uhr

Die Eutiner Wahlberechtigten sind erneut zu einem Urnengang aufgerufen: Am Sonntag, 23. Oktober, soll in der Kreisstadt ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Seit kurzem haben sieben Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen. Jaqueline Meyer geht seit wenigen Tagen für die FDP ins Rennen. Bürgermeister Carsten Behnk, der bereits aus seinem Amt verabschiedet wurde, gehört bisher nicht zu den Bewerbern. Er unterlag in der Stichwahl seinem Herausforderer Christoph Gehl (SPD).