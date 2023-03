Zum Glück nur Fehlalarm: In der Eutiner Peterstraße gab es am Montag kein Feuer. Doch nicht alle Fehlalarme sind gleich, wie der stellvertretende Gemeindewehrführer Björn Prölß erklärt. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Einsatz bei Pro Talis Eutin: Vermeidbare Fehlalarme sind ein Problem für die Feuerwehr Von Sebastian Kaiser | 27.03.2023, 18:29 Uhr

Zum Glück war es nur ein Fehlalarm: Am Montagnachmittag wurden die Eutiner Ortswehren zu einem vermeintlichen Feuer in der „Pro Talis“-Seniorenresidenz in der Peterstraße gerufen. Was der stellvertretende Gemeindewehrführer zum Thema Fehlalarme sagt.