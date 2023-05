Die realitätsnahe Wiedergabe seiner Beobachtungen gepaart mit Humor zeichnen die Werke von Kurt Ard aus. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Titelbilder der „Hörzu“ und Co. Eutin: Ostholstein-Museum zeigt erstmals Illustrationen von Kurt Ard in einer Ausstellung Von Alexander Steenbeck | 10.05.2023, 16:00 Uhr

Neue Sonderausstellung zeigt in Eutin rund 100 humorvolle Original-Gouachen des 1925 in Kopenhagen geborenen Künstlers Kurt Ard. Aber was erwartet die Besucher? Ein bildreicher erster Rundgang.