Was aus den Plänen für diese Innenstadtbrache in der Albert-Mahlstedt-Straße sowie das Ökohaus letztlich wird, ist nach dem Verkauf noch ungewiss. Foto: Constanze Emde Wohnungen und Gewerbeflächen Eutin: Warum sich Thies Hahn von seinen größten Bauprojekten getrennt hat Von Constanze Emde | 30.11.2022, 14:59 Uhr

Thies Hahn ist der Name, der in Eutin seit Jahren mit zahlreichen Wohnungsbau-Vorhaben verbunden ist. Warum er sich von den drei größten Projekten in Eutin getrennt hat, ob er wirklich pleite ist und was das für die Wohnungssuchenden bedeutet.