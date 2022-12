Foto: Constanze Emde Ab Januar 2023 im Amt Eutin: Sven Radestock wird offiziell als Bürgermeister vereidigt Von Constanze Emde | 14.12.2022, 20:13 Uhr

In knapp drei Wochen bezieht Sven Radestock das Bürgermeisterbüro. Den Umzug in seine Eutiner Wohnung hat er schon hinter sich. Mittwochabend wurde er im Amt vereidigt und hat hautnah mitbekommen, was auf ihn zukommt.