Kein Geld - Schulneubauten auf Eis Eutin stoppt Machbarkeitsstudie für Neubau Wisser-Schule an Lehmkuhle Von Constanze Emde | 12.10.2023, 14:09 Uhr Gustav-Peters-Grundschule mit Erweiterung sowie die Wilhelm-Wisser-Schule mit Sportplatz und Sporthalle würden theoretisch an die Blaue Lehmkuhle passen. Das hat das Team um Markus Kaupert vom Planungsbüro PPP aus Lübeck dargestellt - allerdings auch die kostenintensiven Hindernisse. Foto: PPP Architekten up-down up-down

Nach dem Stopp der Neubaupläne für das inklusive Schulvorhaben am Kleinen See liegt nun auch die Studie für die Wisser-Schule auf Eis. Zwar passt sie theoretisch an die Blaue Lehmkuhle, doch es gibt zu viele Hürden, wie Planer und Bürgermeister erklären.