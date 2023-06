Unter Gehweg und Fahrbahn verläuft der Stadtgraben durch den Durchgang vom Bischof-Kiekbusch-Gang bis in hinüber zur Sparkasse (Blickrichtung). Um den Busverkehr tagsüber nicht zu stören, arbeiten die Firmen auch nachts. Foto: Constanze Emde up-down up-down Kanalarbeiten auch nachts Eutin: Der Stadtgraben wird untersucht - auch mit Blick auf Bauvorhaben Von Constanze Emde | 10.06.2023, 12:43 Uhr

Der Stadtgraben als verrohrte Verbindung zwischen dem Kleinen und dem Großen Eutiner See ist in unterschiedlichen Etappen entstanden. Wie der Zustand speziell zwischen Freischützstraße und dem Parkplatz am Stadtgraben ist, soll nun aus verschiedenen Gründen untersucht werden.