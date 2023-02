Der Kreisentscheid des 64. Vorlesewettbewerb 2022/2023 findet in der Kreisbibliothek Eutin statt. Foto: oha up-down up-down 64. Vorlesewettbewerb 2022/2023 Sieger der Schulentscheide lesen in Kreisbibliothek Eutin um die Wette Von oha/mik | 20.02.2023, 12:52 Uhr

Der 64. Vorlesewettbewerb 2022/2023 geht – zumindest im Kreis Ostholstein – in seine entscheidende Phase. Im Kreisentscheid am 22. Februar in der Kreisbibliothek Eutin lesen die Schulsiegerinnen und Schulsieger um die Wette.