Zu welchen Gewaltausbrüchen einige Bewohner des Lindenbruchredders im Stande sind, zeigen die „neuen" Container der Obdachlosenunterkunft am Rande der Stadt zwischen Discounter und Baumarkt. Die jahrzehntealten Baracken sehen nicht besser aus. Foto: Constanze Emde Lindenbruchredder bleibt Brennpunkt Eutin: Sicherheitsdienst kommt täglich, Baracken sollen erneuert werden Von Constanze Emde | 02.02.2023, 16:06 Uhr

Die Obdachlosenunterkunft am Lindenbruchredder in Eutin wird weiter bewacht – und die Baracken werden menschenwürdig aufbereitet. Stadtvertreter machten sich ein Bild vom Brennpunkt, an dem 34 Menschen leben müssen. Was jetzt konkret passieren soll.