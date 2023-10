CDU kritisiert Grüne scharf Nach Planungsstop in Eutin: Wie geht es mit dem Schulbau weiter? Von Constanze Emde | 09.10.2023, 14:46 Uhr Sowohl der Neubau für die Wilhelm-Wisser-Schule als auch der Neubau für die Schule am Kleinen See liegen nach jahrelanger Planung erstmal auf Eis. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Es war ein herber Schlag für die betroffenen Schulleiter, als die Planung für den Bau der neuen Schule am Kleinen See in der jüngsten Stadtvertretung gestoppt wurde. Steht alles in Frage, was mit schwarz-grüner Mehrheit einst beschlossen wurde? Und was wird aus der Machbarkeitsstudie?