Astrid Kretschmann ist noch eine Woche für die Kommunal- und Gemeindewahl im Eutiner Briefwahlbüro und hilft bei Verständnisfragen. Foto: Constanze Emde up-down up-down Kommunalwahl Ostholstein 2023 Eutin: Schon 2200 Briefwähler - was sie zur Wahl wissen müssen Von Constanze Emde | 08.05.2023, 05:43 Uhr

Rund 14.500 Eutiner sind am 14. Mai zur Kommunalwahl aufgerufen. Bisher haben schon mehr Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgegeben als noch vor fünf Jahren. Was vor der Wahl wichtig zu wissen ist und wann am Wahlabend wo erste Ergebnisse präsentiert werden.