Vor dem denkmalgeschützten Gebäude, in dem das Bauamt gerade sitzt (re) soll künftig eine Platzsituation geschaffen werden. außerdem sollen die Pflastersteine an den Straßenrändern angenehmer für Radfahrer geschnitten und verlegt werden. Was sich noch ändert. Foto: Constanze Emde up-down up-down Eutins Altstadt Eutin: Sanierung der Lübecker und Stolbergstraße ab 2024 geplant Von Constanze Emde | 12.05.2023, 15:06 Uhr

In Eutin stehen wieder Bauarbeiten an: In einem Jahr sollen die Lübecker Straße und die Stolbergstraße saniert werden. Wie die neugestalteten Straßen aussehen sollen und was sich verändert für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.