Untreue-Vorwurf in 110 Fällen Eutin: Prozess gegen Christoph Gehl startet mit Geständnis Von Constanze Emde | 11.10.2023, 11:12 Uhr Christoph Gehl (43) wird als letztes von seinem Verteidiger Friedrich Fülscher in Saal A geführt. Da warten rund 20 Besucher und zahlreiche Pressevertreter. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Es ist wohl einer der Aufsehen erregendsten Prozesse der vergangenen Jahre in Eutin: Ex-Schatzmeister und Ex-Bürgermeisterkandidat Christoph Gehl muss sich vor dem Amtsgericht wegen Untreue in 110 Fällen verantworten. Was er vor Gericht bislang äußerte.