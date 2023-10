Eutiner Festspiele Eutin: Beton für die neue Tribüne kommt im Minutentakt aus Malente Von Constanze Emde | 06.10.2023, 16:00 Uhr Binnen zwölf Stunden soll der erste von drei Abschnitten der Tribüne fertig betoniert sein. Das Wetter sei perfekt – nicht zu heiß und nicht zu nass. Der Beton wird aus dem Mischer in eine Betonpumpe gelassen, die über ein langes Rohr den Beton durch den Schlauch auf die Eisenbewehrung pumpt. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Zwei Wochen früher als geplant beginnen die Betonierungsarbeiten am ersten Teil der neuen Tribüne. 38 Mischer pendeln dafür zwischen Eutin und Malente. Warum das Betonieren schnell gehen muss und was es Neues in Sachen Sitze und Metallgeländer für die Festspiele gibt.