Neue Kita beginnt mit Eingewöhnung Eutin: Kinderinsel am Schlossgarten öffnet ab Montag für 60 Kinder Von Constanze Emde | 11.09.2023, 07:52 Uhr Die Kinderinsel am Schlossgarten öffnet Montag ihre Türen für die ersten Kinder. Das Außengelände muss noch gestaltet und bepflanzt werden. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit öffnet der Kinderschutzbund seine zweite Kita in Eutin. Am Schlossgarten haben rund 60 Kinder eine neue Bleibe. Was Lieferschwierigkeiten, Handwerkermangel und Baukostensteigerung für den Träger bedeuten.