Wie die Entscheidungen in Sachen Neubau der Wilhelm-Wisser-Schule 2023 ausfallen, ist offen. Die Gutachten zur Machbarkeit an der Blauen Lehmkuhle müssen erst erstellt werden. Für die FWE ist klar: An der Elisabethstraße hat kein moderner Neubau Platz.

Foto: Constanze Emde up-down up-down