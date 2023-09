Architekt wird gekündigt Eutin: Neubau für Grundschule am Kleinen See vorerst gescheitert Von Constanze Emde | 28.09.2023, 14:32 Uhr Der Anblick der Pavillons am Kleinen See bleibt den Eutinern vorerst weiter erhalten. Eine Mehrheit der Stadtvertreter stoppte die bisherigen Planungen für rund 60 Millionen Euro und hofft, günstiger bauen zu können. Die etwas mehr als eine Million Euro Fördergelder, die es nur bei einer Fertigstellung bis 2026 geben würde, dürften damit passé sein. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Der Neubau der Schule am Kleinen See schien so gut wie sicher. Jetzt soll dem Architekten gekündigt und in einer „Taskforce“ bei null mit den Planungen begonnen werden. Was die betroffenen Schulleiter zur politischen Entscheidung sagen.