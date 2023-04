Wenn die Freischütz ab Ostern wieder ihre Runden auf dem Großen Eutiner See dreht, steht längst nicht mehr nur Markus Frick am Steuer. Nur mit einer Crew sei die Familientradition, deren Einnahmen nicht zum Leben reichen, aufrechtzuerhalten. Foto: Eutiner Seerundfahrt up-down up-down Seerundfahrt Großer Eutiner See startet Warum Markus Frick mit der Freischütz Familientradition pflegt Von Constanze Emde | 03.04.2023, 06:20 Uhr

Markus Frick ist auf dem Großen Eutiner See groß geworden, denn er wuchs auf der Fasaneninsel auf. Noch heute liebt er Inseln, wohnt mittlerweile auf Poel und hält doch an der Familientradition der Seeschifffahrt in Eutin fest. Warum und wie alles begann.