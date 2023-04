Osterfeur gehören zu Ostern wie der Osterhase und Schokoladeneier. Foto: Maurizio Gambarini up-down up-down Eutin, Malente und die Lübecker Bucht Wo in Ostholstein 2023 überall die Osterfeuer brennen Von Claudia Resthöft | 01.04.2023, 09:56 Uhr

Sowohl an der Küste der Lübecker Bucht als auch im Binnenland finden viele Osterfeuer statt. Wo sogar an zwei Abenden in die Flammen geschaut werden kann und welche beliebte Veranstaltung kurzfristig abgesagt wurde.