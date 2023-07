Das von dieser Seite eingewachsene Haus in der Plöner Straße 83 soll abgerissen werden, damit das Grundstück nach rechts zum Kleinen See mit insgesamt zehn Gebäuden bebaut werden kann. Die Verkehrssituation in der Plöner Straße, auf der jetzt schon viele parkende Autos stehen, war nicht die einzige Sorge der Nachbarn.

