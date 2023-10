Abrissarbeiten für neue Wohnungen Eutin: Lübsche Koppel gesperrt – wie Kita und Sporthalle erreichbar sind Von Constanze Emde | 13.10.2023, 15:22 Uhr Das Haus soll weichen, dafür wird die Straße Lübsche Koppel, die an der Stelle ein Nadelöhr ist, in den Herbstferien gesperrt. Foto: Bernd Schröder up-down up-down

Die Abrissarbeiten für die neuen Wohnungen, die an der Lübschen Koppel geplant sind, gehen weiter. In den Herbstferien wird die Zufahrt zur Kita Wohnstätte, Schulen am Kleinen See sowie Sporthalle gesperrt. Wo die Umleitung für Fußgänger, Radler und Autofahrer entlang führt.