Punkrock beim Kirchenfest Eutin: Michaelisfest 2023 rund um die Kirche ist Abschluss des Bachfestes Von Ostholsteiner Anzeiger | 27.09.2023, 08:19 Uhr Mit einem zwinkernden Johann Sebastian Bach lädt die evangelische Kirche in Eutin in diesem Jahr zum Michaelisfest, denn sie feiert gleichzeitig den Abschluss des großen internationalen Bachfestes in Eutin und Plön. Foto: Michaeliskirche Eutjn

Das Michaelisfest ist in diesem Jahr gleichzeitig der Abschluss des Bachfestes in Eutin und Plön. Neben dem Laterne-Laufen durch Eutin, den Kinderchören und Orgelbau, gibt es auch ein Punkrock-Konzert an der Michaeliskirche. Was Besucher an diesem Wochenende erwartet.