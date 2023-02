Seine Kunst wächst aus ihm selbst: Steffen Schwien bannt seine Gefühle in Farbe auf Leinwand, Möbel und Kleidung. Fürs Foto nimmt der 30-Jährige Platz. Besucher bittet das Museum, alles als Ausstellungsstücke zu würdigen und nur zu betrachten. Foto: Constanze Emde up-down up-down Neue Ausstellung im Ostholstein-Museum Künstler Steffen Schwien zeigt erstmals „Seelenstücke“ in Eutin Von Constanze Emde | 21.02.2023, 16:33 Uhr

Der junge Künstler aus Ostholstein - Steffen Schwien - gilt als Ausnahmetalent. Erst sechs Jahre im Geschäft und schon Ausstellungen in New York und Paris. Was ihn besonders macht und wann er in Eutin zu erleben ist.