Die Pavillonbauten müssen dringend durch einen Neubau ersetzt werden. Doch die Kosten dafür sind enorm gestiegen. Wie das Vorhaben Schulneubau am Kleinen See genau aussieht, soll im Ausschuss präsentiert werden. Foto: Constanze Emde up-down up-down Gustav-Peters-Grundschule Eutin: Neubau der Schule am Kleinen See soll nun 60 Millionen kosten Von Constanze Emde | 08.05.2023, 16:46 Uhr

Für den Neubau der Grundschule am Kleinen Eutiner See sind die Kosten explodiert: Vor einem Jahr noch sollten 59 Millionen Euro für eine neue Wisser-Schule und den Neubau am See reichen. Jetzt soll allein das Vorhaben am kleinen Eutiner See so viel kosten – und die Fördermittel verfallen auch.