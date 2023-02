Der Weg rechts vorbei an der Grundschule mit Sporthalle und Offener Ganztagsschule in Richtung Regenbogenbrücke könnte der Verbindungsweg beider Schulen sein. Wenn die Entscheidung für die Wisser-Schule am Standort fällt, sind die Wiesen (Hintergrund) künftig bebaut. Foto: Constanze Emde up-down up-down Neubau Wilhelm-Wisser-Schule Eutin: Könnten Grund- und Gemeinschaftsschule doch zusammenarbeiten? Von Constanze Emde | 28.02.2023, 06:00 Uhr

Am Kleinen See war es ein Bürgerentscheid, der 2019 einen Neubau der Gustav-Peters-Grundschule und Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule auf einem gemeinsamen Gelände verhinderte. Jetzt gibt es erste Synergie-Ideen gemeinsamer Nutzungen an der Blauen Lehmkuhle. Ein Signal an die Politik?