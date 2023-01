Die meisten Eutiner kennen die Insel nur vom Ufer des Großen Eutiner Sees. So gut, wie im Winter, sind die teils denkmalgeschützten Gebäude darauf sonst nicht zu sehen. Das Dach des großen Hauses soll stark beschädigt und notdürftig mit einer Plane (im Bild) abgedeckt sein. Foto: Constanze Emde up-down up-down Eutin will die Insel nicht kaufen Wie es nach der Absage Eutins auf der Fasaneninsel weitergeht Von Constanze Emde | 27.01.2023, 10:13 Uhr

Nach jahrelangem Rechtsstreit hat die Stadt Eutin nun einen Rückzieher gemacht und erklärt, nicht länger am Kauf der Fasaneninsel im großen Eutiner See festzuhalten. Wen das besonders freut und was auf der Insel geplant ist.