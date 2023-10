Bungsberg, Schloss Eutin oder Grabau Jetzt anmelden für kostenloses Programm in Herbstferien Von Ostholsteiner Anzeiger | 04.10.2023, 13:10 Uhr In den Wäldern auf dem Bungsberg gibt es viel zu entdecken: Neben der Tour durchs Gehölz werden im Herbst auch Pilze gesammelt. Passende Kleidung ist dabei wichtig, die kurze Hose aus dem Sommer wird besser gegen etwas Langes getauscht. Eltern sind ausdrücklich eingeladen mitzumachen. Foto: oha up-down up-down

In den Herbstferien noch nichts vor aber Lust auf Erlebnisse in Ostholstein? Für Kinder von fünf bis zwölf Jahren und ihre Familien bieten die Stiftungen der Sparkasse Holstein ein abwechslungsreiches Ferienprogramm an.