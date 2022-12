Volkhard Schlüter lädt zum traditionellen Frühschoppen mit Livemusik in die Eutiner Mühle am vierten Advent ein. Foto: Constanze Emde up-down up-down Vierter Advent in der Alten Mühle Eutin: Schlüter lädt zum Frühschoppen mit Live-Musik von Jessen und Melzer Von Constanze Emde | 14.12.2022, 07:08 Uhr

Wegen Corona fiel der beliebte Frühschoppen in der Vorweihnachtszeit mit handgemachter Rockmusik in der Eutiner Mühle aus – aber nicht in diesem Jahr. Wann Sonntag gefeiert wird und warum es vielleicht die letzte Chance zum Frühschoppen mit Livemusik ist.