Seiner Kreativität lässt er nicht nur freien Lauf, sondern hat ihr auch einen eigenen Namen gegeben: „Aqualente“. Mit der Wortschöpfung aus Aquarell und Malente gibt Jens Fleßner sogleich auch die Richtung seiner Kunst vor – denn am liebsten lässt sich der Malenter von Motiven in der Region inspirieren.

Doch nicht nur Szenen aus Ostholstein und der Ostseeküste bannt der Schauwerbegestalter mit Aquarell-Farben auf Büttenpapier: Der gebürtige Ostfriese hat auch eine Vorliebe für Motive seiner Heimat und der Nordseeküste.

Vielschichtige Aquarell-Malerei

Was Fleßner in der jüngsten Zeit gemalt hat, ist jetzt in der Galerie „Kunstraum 36“ in Eutin zu erleben. Und das ist im wahrsten Sinne vielschichtig. Mit Pinsel und Pipette bringt der Wahl-Ostholsteiner Farbe auf das unterschiedlich dicke, handgeschöpfte Papier. Es entstehen mitunter klassische Aquarelle, jedoch auch wahre Farbexplosionen, die so mancher sicherlich bei dieser Technik nicht vermutet hätte. Möglich wird das durch eine intensive Auseinandersetzung mit Arbeitstechniken, Handwerkzeug und Materialien – Erfahrungen hat Fleßner in vielen Workshops und Malreisen gesammelt. „Wie der Lauf des Wassers bewegen sich Farbpigmente unvorhersehbar auf dem durchfeuchteten Büttenpapier, fließen auseinander und bahnen sich eigene Wege“, beschreibt Fleßner, wie seine Bilder entstehen.

Die rund 20 Werke, die er nun für seine dritte Ausstellung – die erste in Eutin – zusammengestellt hat, bilden einen guten Querschnitt seines Schaffens. Besonders die farbintensiven Bilder ziehen den Betrachter in seinen Bann. Aber ob nun satter Farbauftrag oder lichte, zarte Momente: „Bei Aquarellen kann ich meiner Kunst am meisten Ausdruck verleihen“, sagt Fleßner.

Vernissage am 26. August

Zu sehen sind seine Bilder ab Samstag, 26. August, im „Kunstraum 36“ in der Plöner Straße 36. Die Vernissage findet von 12 bis 14 Uhr statt. Interessierte sind eingeladen, sich in der Galerie über seine Werke und seine Techniken auszutauschen. Die Ausstellung „Spiegelung und Mee(h)r“ ist bis zum 21. September zu erleben – jeweils am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 16 Uhr, am Samstag von 11 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel. 01578/2886178. Weitere Infos zu Fleßners Kunst unter www.aqualente.de.