Regine Jepp hat gemeinsam mit ihrem Mann Karlheinz für den mittlerweile 30. Eutin-Kalender wieder fachkundig Eutiner Geschichte und Geschichten zusammengestellt. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Schwerpunkt Händler und Handwerker „Eutin in alten Ansichten“: Jubiläums-Kalender für das Jahr 2024 vorgestellt Von Alexander Steenbeck | 18.01.2023, 08:54 Uhr

Was bietet der mittlerweile 30. Kalender „Eutin in alten Ansichten“? Regine und Karlheinz Jepp vom Büro für Stadtgeschichte geben Einblick in die Jubiläums-Ausgabe und sagen, wie sich die gestiegenen Druckkosten auf den Preis auswirken.