150 Jahre Feuerwehr Eutin Heino Kreutzfeldt spricht über seine 50 Jahre bei der Feuerwehr Von Constanze Emde | 11.08.2023, 14:14 Uhr Heino Kreutzfeldt hat jüngsten 54 Jahre Geschichte der Eutiner Feuerwehr selbst miterlebt. Er hat nicht nur die Chronik zum 150. Geburtstag geschrieben, sondern war dabei, als sich das Ehrenamt professionalisierte und für ein neues Gerätehaus kämpfte. Foto: Constanze Emde

Heino Kreutzfeldt erinnert sich noch daran, als die Feuerwehr in der Kreisbibliothek ihre Fahrzeuge hatte. Er trat als Jugendlicher ein, da wurde das Haus am Priwall gerade eingeweiht. Was sich in den mehr als 50 Jahren geändert hat und welche Einsätze besonders waren.