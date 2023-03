Wie geht es mit der Mühle weiter, jetzt wo Eutin neue Eigentümerin ist? Foto: Constanze Emde up-down up-down Wie geht es weiter? Eutin hat Mühle bezahlt: Aber wer macht die Gastronomie? Von Constanze Emde | 10.03.2023, 13:19 Uhr

Eutin hat die Mühle jetzt offiziell gekauft. Doch eine Lösung für die Gastronomie-Frage ist noch nicht in Sicht. Was Mühlenwirt Volkhard Schlüter bewegt und was er zu den Gerüchten einer baldigen Schließung sagt.