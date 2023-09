Eröffnung im Juni 2024 geplant Eutin feiert Grundsteinlegung für Neubau der Festspiele-Tribüne Von Constanze Emde | 29.09.2023, 15:38 Uhr Gute Laune bei der Grundsteinlegung für die neue Tribüne der Eutiner Festspiele: Architekt Holger Moths (v.r.) lötet die Zeitkapsel selbst zu. Bürgermeister Sven Radestock und Bauleiter Andreas Schwedemann halfen im Anschluss beim Einmörteln. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Der Neubau der Tribüne für die Eutiner Festspiele wächst zusehends, entsprechend groß war der Optimismus bei der Grundsteinlegung und das Lob für die beteiligten Firmen, die an dem herausfordernden Bauwerk am großen Eutiner See arbeiten.