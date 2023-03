Das Team der FWE zur Kommunalwahl 2023: Heinz Lange (v.l.), Antje Langer, Ingrid Tech, Laurenz Blanck, Claudia Ahrens, Michaela Blanck, Lothar Sperling, Stephan Langer und Olaf Blanck. Foto: Helge Rödling up-down up-down Kommunalwahl Ostholstein 2023 Eutin: FWE wagt den Neustart nach Austritt von Gründungsmitglied Von Constanze Emde | 20.03.2023, 17:20 Uhr

Die Freie Wählergemeinschaft Eutin (FWE) will neu durchstarten: Nach dem Wahlerfolg 2018 und der Spaltung in zwei Freie-Wähler-Lager will die FWE mit neuen Mitgliedern, fachlicher Expertise und ohne den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Malte Tech durchstarten. Sogar mit FW-Mitgliedern.