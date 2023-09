Grund- oder Gemeinschaftsschule Eutin: Für welchen Schulneubau sich eine Mehrheit abzeichnet Von Constanze Emde | 26.09.2023, 18:23 Uhr Sowohl die Wisser-Schule als auch die Grundschule wünschen sich einen Neubau. Doch mit Architektenwettbewerben und diversen Zeitverzögerungen unter anderem auch durch Bürgerbegehren, sind die Kosten auf rund 120 Millionen Euro gestiegen. Was noch leistbar ist, wird die Stadtvertretung Mittwochabend beraten. Foto: Constanze Emde up-down up-down

60 Millionen Euro jeweils sollen nach aktueller Schätzung der Neubau der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule sowie der Neubau der Grundschule am Kleinen See mit Inklusionsgedanken kosten. Was die Politik bauen und woran sie sparen will, wird in den Anträgen ersichtlich.