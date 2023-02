Am Jahrestag des Kriegsausbruches wird in der Eutiner Michaeliskirche der Ukraine gedacht Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Ein Jahr nach Kriegsbeginn Friedensgebet für die Ukraine in der Eutiner Michaeliskirche Von oha | 17.02.2023, 13:44 Uhr

Am ersten Jahrestag des Angriffest durch Russland wird in der Eutiner Michaeliskirche den Menschen in der Ukraine gedacht. Mit einem besonderen Symbol soll gezeigt werden, dass die Hoffnung nicht aufgegeben wurde.