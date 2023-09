Kulturmühle „Moder Grau“ Flügel der Eutiner Mühle müssen abgebaut werden Von Claudia Resthöft | 07.09.2023, 14:00 Uhr Eine Prüfung an der Bausubstanz hatte Probleme mit den Flügeln der Eutiner Mühle ergeben. Auch Löcher im Reetdach sind von außen erkennbar. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Zur Sicherheit werden bald große Teile der Flügel der Eutiner Mühle abgebaut, auch in Teilen des Reetdachs klaffen Löcher. Wovon ein Wiederaufbau der Flügel abhängt und was es Neues in Sachen Gastronomie-Betreiber in der Mühle gibt.