Das Buch „Eine Frau“ der Nobelpreisträgerin Annie Ernaux präsentieren (von links) Michael Rettig, Clovis Michon und Franziska Mencz in einer Lesung mit Musik. Foto: Michael Rettig up-down up-down Eutiner Festspiele 2023 Von Annie Ernaux bis Hitchcock: Die Festspiele zeigen ihre „literarische Seite“ Von Ostholsteiner Anzeiger | 17.06.2023, 17:51 Uhr

In der Opernscheune präsentieren die Eutiner Festspiele Klassiker und Neuerscheinungen in der Literatur in unterhaltsamer Form - vom Berliner Autor bis zur Nobelpreisträgerin. Wo es noch Karten gibt.