Nutzte er seinen Job aus, um leichter in die Appartements zu kommen? Eine Reinigungskraft muss sich vor dem Eutiner Amtsgericht verantworten wegen zahlreicher Einbrüche in „seine“ Appartements am Strand in Scharbeutz und Timmendorfer Strand.

Foto: Bernd Schröder up-down up-down