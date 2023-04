Polizei Foto: Lino Mirgeler up-down up-down Restaurant am Markt: Polizei ermittelt Eutin: Einbruch beim Stumpfen Eck - Unbekannte stehlen Bargeld Von Constanze Emde | 14.04.2023, 14:30 Uhr

Unbekannte brachen beim „Stumpfen Eck“ am Eutiner Marktplatz ein und stahlen Bargeld. Vor einem Jahr gab es eine ganze Serie an Einbrüchen in Eutiner Restaurants. Jetzt sucht die Polizei Zeugen im aktuellen Fall.