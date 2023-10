In knapp 400 Metern Luftlinie zum Neubau-Vorhaben in der Plöner Straße 83 baut die Wobau gerade die vorerst letzten geförderten Wohnungen in Eutin, ebenfalls am Kleinen See. Wie auch der Privatinvestor und Architekt für bezahlbare Wohnungen in seinem Bestand sorgen könnte.

Foto: Wobau up-down up-down