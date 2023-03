Es geht los: Die Abrissarbeiten und die Entkernung des Gebäudes für den Umbau zum Boutique-Hotel mit Gastronomie haben am Rosengarten begonnen. Foto: Constanze Emde up-down up-down Gastronomie und Hotel Ostholstein Eutin: Der Abriss für das Boutique-Hotel „De Roos“ beginnt Von Constanze Emde | 24.03.2023, 15:32 Uhr

Investor und Betreiber Marco Nußbaum freut sich auf das Projekt in Eutin: Er will ein kleines Hotel als besonderen Seelenort mit gehobener, regionaler Küche schaffen und an Traditionen anknüpfen.