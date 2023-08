Eutiner Festspiele 2023 Chris Jarrett sorgt für unvergessliches Klangerlebnis in der Opernscheune Von Rosemarie Schrick | 06.08.2023, 18:00 Uhr Chris Jarrett wusste schon früh, dass er seine Berufung zum Beruf machen wollte. In Eutin begeisterte er vor ausverkaufter Opernscheune mit seinem Konzert. Foto: Rosemarie Schrick up-down up-down

Ausnahmemusiker Chris Jarrett begeisterte vor ausverkauftem Saal in der Opernscheune 200 Gäste mit seinem Konzert. Was seine Musik so einzigartig macht, hat Rosemarie Schrick in ihrer Rezension verfasst.