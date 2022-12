Auf der Grünfläche vor dem denkmalgeschützten Gebäude der Bundeswehr am Standort Eutin soll der Anbau künftig stehen. Foto: Constanze Emde up-down up-down Oberst-Herrmann-Kaserne Eutin: Was die Bundeswehr im großen Neubau am Offizierscasino plant Von Constanze Emde | 06.12.2022, 10:46 Uhr

700 Quadratmeter groß soll der flache Anbau auf dem Gelände des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ an der Oldenburger Landstraße werden und versiegelt damit den Großteil der Wiese. Was darin geplant ist und warum die Bundeswehr das nicht flächenschonender bauen will.