In der Albert-Mahlstedt-Straße (li) und ebenso in der Holstenstraße (re) wollte Thies Hahn für neuen Wohnraum sorgen. Nach Verkauf der Projekte sehen die Grünen große Unsicherheit in der zeitnahen Verwirklichung der Vorhaben und wollen selbst tätig werden.

Foto: Constanze Emde