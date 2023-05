Über zahlreiche Besucher konnten sich die beiden Pastoren Maren Löffelmacher und Stefan Grützmacher freuen. Ein Vielfaches von dem, was sonst an Gläubigen in die Kirche kommt, fand den Weg zum Open-Air-Gottesdienst an Pfingstmontag.

Foto: Constanze Emde