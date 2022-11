Fußgänger müssen warten, Radfahrer sich gegen den Verkehr durchschlängeln: Genau so war das mit dem sanierten Rosengarten nicht gedacht. Das Bild entstand vor genau einem Jahr, die 20er-Zone hatte anfangs wenig Autofahrer davon abgehalten, die „Abkürzung“ zu nehmen. Das schafften erst Baustelle und Regeländerungen. Aber wie gelingt die Verkehrswende an anderen Knotenpunkten in Eutin?

Foto: Constanze Emde