Informieren sich unter anderem auch über Ausbildungsstellen bei Dräger: (v.li.) Die drei Schülerinnen Lisa Woyna, Josepha Brasse, Pauline Ebeling mit den Azubis Alexander Hartleb und Simen Mahnke. Foto: Sebastian Kaiser

Eutin/Ostholstein Ausbildungsmesse: Job-Angebote gegen den Fachkräfte-Mangel Von Sebastian Kaiser | 22.09.2022, 07:30 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand in der Eutiner Berufsschule die zwölfte Ausbildungsmesse statt. Deutlich mehr Besucher als noch vor zwei Jahren informierten sich an fast 50 Ständen. Fazit: Der Mangel an Fachkräften bleibt ein Problem.